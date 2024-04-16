Це був гарний образ: яке вбрання обрала Кетрін Зета-Джонс для прем'єри фільму "Маска Зорро"

Попри розкуту моду кінця 90-х, акторка обрала дуже елегантне вбрання.
Цього року фільму "Маска Зорро", режисера Мартіна Кемпбелла, виповниться 26 років. Це картина, яка зробила маловідому акторку Кетрін Зету-Джонс зіркою та проклала дорогу до успішної акторської кар'єри.
Прем'єра фільму відбулася 17 липня 1998 року, але 10 грудня його показали ще раз на королівському заході в Odeon на Лестер-сквер. Зета-Джонс тоді звела публіку з розуму своїм гарним вбранням.
Акторка з'явилася на червоній доріжці у сірій сукні-бюстьє, ліф якої був розшитий лелітками та бісером, а от по довжині сукню прикрашали великі стрази. Доповнила акторка вечірній образ накидкою з хутряним оздобленням, білими оперними рукавичками та лаконічними босоніжками на підборах. Волосся Кетрін уклала у високу зачіску, зробила макіяж і завершила лук набором із коштовностями.
Цей захід відвідав також принц Чарльз із синами Вільямом та Гаррі.
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