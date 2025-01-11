Це був модний повтор: таку ж сукню як у Кайлі Дженнер носила у 90-х британка Елізабет Герлі

59-річна британська акторка Елізабет Герлі хоч і не зіграла в якомусь надто видатному фільмі чи серіалі, проте назавжди увійшла в історію, як та, хто носить Versace.

Протягом багатьох років вона вибирає вбрання цього Модного дому для своїх виходів у світ, але особливо часто носила бренд у 90-х роках. 1999 року молода та красива Елізабет відвідала церемонію вручення премії CFDA American Fashion Awards, що відбулася у Нью-Йорку.

На ній тоді була ефектна металізована сукня Versace з декольте, тонкими бретельками, голою спиною та декором з боків. Також ефектності вбранню додавало глибоке декольте та високий розріз на спідниці.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Через майже 26 років таку саму сукню одягла телезірка і засновниця косметичної компанії Кайлі Дженнер. Дівчина прийшла у сукні від Versace, але лише трохи іншого відтінку, на церемонію "Золотий глобус" як супутниця свого бойфренда Тімоті Шаламе.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Ось тільки якщо в 1999-му сукня Елізабет була новою, то для Кайлі вона стало вже архівною. Вбрання відверто кажучи підвело дівчину, оскільки порвалося - воно репнуло на стегні, через що на ньому з'явилася велика дірка.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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