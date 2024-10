Це був не просто костюм: акторка Кейт Вінслет вшанувала пам'ять відомої фотографки вбранням

Кейт Вінслет відвідала церемонію вручення нагород Women in Film Honors, яка проводилася у Беверлі-Гіллз. 49-річна акторка вийшла на фотокол у світлому смугастому костюмі від бренду Erdem із весняної колекції 2025 року, який мав дуже ніжний, свіжий та несподіваний вигляд. Він складався з подовженого жакета вільного прямого фасону та прямих штанів.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Жакет був двобортним, а тканина, з якої зроблений костюм, мала також принт у вигляді блакитних маленьких квітів — волошок.

Однак була в цьому вбранні ще одна деталь, практично непомітна, але дуже важлива — на рукаві Erdem вишили цитату Лі Міллер: "Я швидше зробила б фотографію, ніж була на ній сама" (I'd rather take a picture than be one).

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Ця цитата була вишита на рукаві, щоб вшанувати пам'ять фотокореспондентки Міллера, оскільки Кейт зіграла її у фільмі, який отримав назву "Лі". Вона була військовим кореспондентом, яка документувала Другу світову війну, зокрема саме вона зазнімкувала визволення Дахау та Бухенвальда. Один із найвідоміших знімків жінки був зроблений у ванній Гітлера.

