Це був особливий костюм: що відомо про вбрання режисера Мстислава Чернова на "Оскарі"

Творець найкращого документального фільму року вибрав для червоної доріжки костюм від українського бренду.

У ніч прти 11 березня Лос-Анджелесі завершилася 96-а церемонія вручення премії "Оскар".

Цей захід став для України особливим, адже вперше за всю історію існування церемонії наша країна отримала омріяну золоту статуетку.

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова, створений Associated Press та Frontline, став лауреатом нагороди в номінації "Найкращий документальний фільм".

Мстислав Чернов / Фото: Associated Press

На червоній доріжці та сцені церемонії Чернов з'явився в особливому костюмі-трійці, який для нього створив за індивідуальними мірками український бренд Indposhiv.

Мстислав Чернов / Фото: Getty Images

Вбрання було особливим, адже підкладка в ньому виконана у синьо-жовтих кольорах та з написом "Свобода".

Костюм Мстислава Чернова на "Оскарі" / фото: Indposhiv

Вітаємо команду фільму із перемогою!

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