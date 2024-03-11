Це був особливий костюм: що відомо про вбрання режисера Мстислава Чернова на "Оскарі"

Творець найкращого документального фільму року вибрав для червоної доріжки костюм від українського бренду.
У ніч прти 11 березня Лос-Анджелесі завершилася 96-а церемонія вручення премії "Оскар".
Цей захід став для України особливим, адже вперше за всю історію існування церемонії наша країна отримала омріяну золоту статуетку.
Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова, створений Associated Press та Frontline, став лауреатом нагороди в номінації "Найкращий документальний фільм".
На червоній доріжці та сцені церемонії Чернов з'явився в особливому костюмі-трійці, який для нього створив за індивідуальними мірками український бренд Indposhiv.
Вбрання було особливим, адже підкладка в ньому виконана у синьо-жовтих кольорах та з написом "Свобода".
Вітаємо команду фільму із перемогою!
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