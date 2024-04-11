Це був повтор: Елізабет Герлі зізналася, що її ефектній сукні з декольте вже 13 років

Вона справила враження тим, як вбрання сидить на її фігурі через стільки років. Зірка мала приголомшливий вигляд.
58-річна британська акторка Елізабет Герлі справила кілька днів тому враження своїм ефектним вбранням, яке обрала для прем'єри фільму "Суворо конфіденційно", знятого її єдиним сином Даміаном Герлі.
Елізабет одягла тоді довгу сукню сірого кольору, яка мала глибоке V-подібне декольте і тонкі бретельки. Зроблено вбрання було з двох відтінків блискучої тканини та мало розріз на спідниці. Автором цієї сукні є бренд Versace.
Однак це вбрання не новинка, і йому насправді вже 13 років. Вперше сукню Елізабет одягла 2011 року на благодійний бал у Лондоні. Тоді вона була у стосунках зі спортсменом Шейном Ворнем, тому вони відвідали той захід разом..
У Instagram акторка написала, що щаслива знову одягнути цю сукню.
"Уф, ще підходить. Мені подобається знаходити сукні, які я носила раніше і про які у мене залишилися приємні спогади, і одягати їх знову для чогось особливого. Вперше я одягла цю сукню Versace 2011 року на благодійний захід у Лондоні, а потім знову минулого тижня в Нью-Йорку на прем'єру "Суворо конфіденційно".
Читайте також: