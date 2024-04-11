Це був повтор: Елізабет Герлі зізналася, що її ефектній сукні з декольте вже 13 років

Вона справила враження тим, як вбрання сидить на її фігурі через стільки років. Зірка мала приголомшливий вигляд.

58-річна британська акторка Елізабет Герлі справила кілька днів тому враження своїм ефектним вбранням, яке обрала для прем'єри фільму "Суворо конфіденційно", знятого її єдиним сином Даміаном Герлі.

Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

Елізабет одягла тоді довгу сукню сірого кольору, яка мала глибоке V-подібне декольте і тонкі бретельки. Зроблено вбрання було з двох відтінків блискучої тканини та мало розріз на спідниці. Автором цієї сукні є бренд Versace.

Однак це вбрання не новинка, і йому насправді вже 13 років. Вперше сукню Елізабет одягла 2011 року на благодійний бал у Лондоні. Тоді вона була у стосунках зі спортсменом Шейном Ворнем, тому вони відвідали той захід разом..

У Instagram акторка написала, що щаслива знову одягнути цю сукню.

Елізабет Герлі 2011 року / Фото: Getty Images

"Уф, ще підходить. Мені подобається знаходити сукні, які я носила раніше і про які у мене залишилися приємні спогади, і одягати їх знову для чогось особливого. Вперше я одягла цю сукню Versace 2011 року на благодійний захід у Лондоні, а потім знову минулого тижня в Нью-Йорку на прем'єру "Суворо конфіденційно".

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