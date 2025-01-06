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Це був її тріумф: 62-річна Демі Мур здобула свій перший "Золотий глобус"

Це був її тріумф: 62-річна Демі Мур здобула свій перший "Золотий глобус"

Демі Мур / Фото: Associated Press

У Лос-Анджелесі відбулася 82-а церемонія вручення премії "Золотий глобус".

Захід став важливим для акторки Демі Мур, оскільки вона вперше за свою багаторічну кар'єру здобула премію за акторську гру.

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

Мур була номінована у категорії "Найкраща акторка у комедії чи мюзиклі" за свою роботу у фільмі "Субстанція". Отримати статуетку вона не сподівалася і була дуже зворушена.

"Я справді цього не очікувала. Я просто шокована зараз. Я займаюся цим вже 45 років, і це вперше, коли я щось виграла як акторка. Я щаслива і так вдячна", — сказала вона зі сцени.

Для цього заходу Демі та її стилісти обрали розкішну вечірню сукню від бренду Armani Privé. Це було кастомне вбрання оригінального дизайну. Сукня не мала бретельок, спереду її прикрашала вставка зі стразами, а спідниця була зі шлейфом.

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

Тяжка тканина сукні мала дуже дорогий та елегантний вигляд, а доповнила своє вечірнє вбрання вона прикрасами з діамантами, зачіскою з розпущеним волоссям та макіяжем.

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

Однак попри те, що Мур отримала цю нагороду, фільм, у якому вона зіграла, не переміг у номінації, поступившись золотою статуеткою мюзиклу "Емілія Перес", в якому зіграла Зої Салдана. Вона, до речі, також забрала додому нагороду у категорії "Найкраща акторка другого плану".

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