Це дивовижно: Сара Джессіка Паркер одягла яскраво-рожеву сукню від Oscar de la Renta

Цей цукерковий відтінок мав на акторці оригінальний вигляд і дійсно їй личив.
Зірка серіалу "Секс і місто" — 59-річна Сара Джессіка Паркер — зараз знімається у новому сезоні серіалу "І просто так...". Для цього проєкту костюмери шоу Моллі Роджерс та Денні Сантьяго замовили Паркер нову сукню у бренду Oscar de la Renta.
Вбрання було створено за індивідуальним дизайном у яскраво-рожевому кольорі. Коктейльна сукня була розшита кристалами та перлами, поділ у сукні був фігурним, декольте квадратним, а от рукави довгими. Талію акторки костюмери прикрасили широким золотим поясом.
Цей образ доповнили сріблясті аксесуари – невелика сумка та босоніжки на підборах. Волосся Паркер було зібрано в елегантний низький пучок.
Однак це не перше вбрання у подібному кольорі, яке ми побачимо у новому сезоні серіалу. Під час знімань Паркер потрапила під приціл папараці у довгій сукні-пальті такого ж відтінку, у якого були білі ґудзики та рукави.
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