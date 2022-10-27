Це дуже дивно: Джулія Фокс вийшла на вулицю в чоботях та джинсових трусах

Комплексів у цієї дівчини точно немає, і вона сміливо показує тіло без краплі фотошопу.

Модель та акторка однієї ролі Джулія Фокс перебралася з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка і вийшла епатувати на вулиці. Вчора в місті було близько 20 градусів, тому насолоджуючись останнім теплом знаменитість вирішила одягнути дуже відкритий образ.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

На Фокс була вкорочена джинсова сорочка на зав'язках і з довгими рукавами, яку вона поєднала з досить дивним низом – чимось на кшталт спідниці-трусів. Автором цього луку з деніму є бренд MARRKNULL, він уперше був представлений у колекції вена-літо 2023 року.

Задня частина низу образу була закрита і більше нагадувала спідницю на зав'язках. Доповнили екстравагантний лук білі чоботи, невелика сумка і "мокре" укладання волосся. Також Джулія слідуючи новому тренду, освітлює брови і робить максимально нейтральний макіяж.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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