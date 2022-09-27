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Це дуже красиво: акторка Ана де Армас на червоній доріжці кінофестивалю в Іспанії

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Це дуже красиво: акторка Ана де Армас на червоній доріжці кінофестивалю в Іспанії

Ана де Армас / Фото: Getty Images

Зірка знову одягла вбрання від французького Модного дому.

Голлівудська акторка Ана де Армас останнім часом частий гість на різних шоу та кінофестивалях, бо зовсім нещодавно вийшов новий фільм за її участі. Художня картина австралійського кінорежисера Ендрю Домініка, де зіграла дівчина, отримала назву "Білявка" та розповідає про життя акторки Мерілін Монро.

У суботу, 24 вересня, Ана завітала на кінофестиваль Сан-Себастьян в Іспанії. На червону доріжку зірка вийшла у вбранні від Модного дому Louis Vuitton, амбасадоркою якого є вже кілька років.

Ана де Армас / © Getty Images
Ана де Армас / Фото: Getty Images

Вбрання складалося із золотого топа-кольчуги з довгими рукавами, а також приталеної чорної спідниці з розрізом. Образ акторка доповнила лаконічними босоніжками, золотими прикрасами та блискучим макіяжем.

Ана де Армас / © Getty Images
Ана де Армас / Фото: Getty Images

Компанію Ані на цьому заході склав творець картини Ендрю Домінік.

Ана де Армас та Ендрю Домінік / © Getty Images
Ана де Армас та Ендрю Домінік / Фото: Getty Images

Зазначимо, що світова прем'єра "Білявки" відбулася 8 вересня 2022 року в межах конкурсної програми 79-го Венеційського кінофестивалю, а ось реліз на Netflix запланований на 28 вересня. Фільм не є байопіком, а знятий за однойменним романом Джойс Керол Оутс, написаного на основі біографії Монро.

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