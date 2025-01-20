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Це дуже красиво: дружина Меттью Макконагі – Каміла Алвес – позувала у сукні на одне плече

Це дуже красиво: дружина Меттью Макконагі – Каміла Алвес – позувала у сукні на одне плече

Каміла Алвес / Фото: Getty Images

Красуня прибула до Саудівської Аравії з чоловіком-актором.

Каміла Алвес мала просто надзвичайний вигляд у довгій жовтій сукні від відомого бренду Oscar de la Renta. Це було вбрання на одне плече вільного простого фасону, який трохи нагадував індійське сарі.

Головною прикрасою сукні став декор золотими лелітками та довга золота торочка, яка теж була зроблена з них. Торочка прикрашала поділ і рукав.

Доповнила свою розкішну сукню Каміла золотими масивними прикрасами у вухах і на руках. Також вона зробила "мокре" укладання та ніжний макіяж.

Каміла Алвес / © Getty Images
Каміла Алвес / Фото: Getty Images

Прийшла на захід Каміла з чоловіком Меттью Макконагі, який був у стильному костюмі, білій сорочці та краватці-метелику. Пара відвідала разом церемонію вручення премії Joy Awards 2025 у Саудівській Аравії.

Каміла Алвес та Меттью Макконагі / © Getty Images
Каміла Алвес та Меттью Макконагі / Фото: Getty Images

Ця гарна пара також часто вибирає парні вбрання для своїх виходів у світ. Раніше ми розповідали про те, як вони прийшли на прем'єру в Лос-Анджелесі у вбранні коричневого кольору.

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