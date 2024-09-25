Це дуже красиво: ETNIKA HOME та Ольга Навроцька випустили колаборацію "Намисто"

ETNIKA HOME – магазин речей, кожна з яких може втілити в собі український дім, – і мисткиня Ольга Навроцька випустили колаборацію "Намисто".

Ольга Навроцька почала вивчати старовинні українські прикраси та переосмислювати їх для інших форм втілення, окрім традиційної, ще від 2019 року. Відтоді це була популярна серія футболок і дуже багато ескізів, які хотілося втілити в інших предметах.

Артдиректорка ETNIKA HOME Марина Фролова помітила ці ескізи ще влітку 2022 року, а навесні 2023-го творча команда ETNIKA HOME та Ольга розпочали спільну роботу, яка тривала півтора року через складнощі з електрикою (енергооб’єкти України постраждали через російські атаки), а також через кольоропередачу, яку прагнули зробити максимально ідеальною.

Для презентації першого предмету колаборації обрали найяскравіший з усіх макетів – нитку коралів з дукачами.

"Намисто – одна з найдавніших традиційних прикрас України. Червоні коралі мали магічне значення, передавалися у спадок і захищали жіночу долю. Намисто, яке ви тримаєте в руках, захищає долю України та буде оберегом вашого дому. Низки коралів, козацький хрест, руна шляху та поклику душі Райдо, язичницький знак бога Рода, а в центрі – неподільна Україна. Була і буде", – говорить про свою ідею мисткиня Ольга Навроцька.

"Намисто Олі фантастично гарне і могло би бути самостійним декоративним акцентом. Але ми хотіли розкрити його традиційну функцію оберега та перенести її на дім. Знайти форму, яка буде універсальною, доречною та сучасною, яку можна взяти з собою як часточку дому або презентувати, наприклад, іноземним друзям як елемент українського дому. І ми знайшли цю форму в тарілці", – зазначила артдиректорка колаборації Марина Фролова.

Коли в серпні 2024 року тираж уже був готовий до презентації, він згорів вщент на складі під час пересилання від підрядника, тож довелося робити новий. Але це не зупинило власницю ETNIKA HOME та лідерку проєкту Made in Ukraine Юлію Савостіну.

"Я ніколи, в жодній співпраці не починала розробляти продукт, у який не вірила. В Оліне намисто, незважаючи на всі технічні складнощі під час створення та вісім кольорових проб, я вірила, як ні в що інше. І я знаю, що те, що ми презентуємо сьогодні, – це неймовірно гарний продукт. Цю тарілку, безперечно, можна купити на подарунок українським або іноземним друзям чи партнерам. А можна купити собі. І скрізь, у будь-який момент, мати гарний предмет для прикрашання столу, який уособлює неподільну Україну".

Купити тарілку можна буде від 24 вересня в магазинах ETNIKA HOME у ТРЦ "Гулівер", ТРЦ "Республіка" та на Instagram-сторінці магазину.

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