Це дуже мило: Ганна Веддінгем прийшла на захід з картонним клатчем, який зробила її дочка

49-річна акторка Ганна Веддінгем, яка зіграла в серіалах "Гра престолів" та "Тед Лассо", з'явилася на 30-й щорічній церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів, яка відбулася в Лос-Анджелесі.

Зірка одягла на цей захід просто приголомшливу гламурну сукню від бренду Tony Ward з колекції весна-літо, яку поєднала з босоніжками від Gianvito Rossi та прикрасами Norman Silverman.

У вбрання була опущена лінія плеча, декольте та ефектний розріз на спідниці, що демонстрував ноги. Також вбрання прикрашали складки на талії та стегнах.

Ганна Веддінгем / Фото: Associated Press

Проте все ж таки головним акцентом у цьому образі Ганни стала її сумочка, адже вона була не від іменитого бренду, а зроблена її 9-річною дочкою.

Ганна Веддінгем / Фото: Getty Images

Аксесуар був із звичайного картону, розфарбувала дівчинка його кольоровими фарбами і навіть зробила щось на кшталт застібки. Спереду на клатчі був напис Epic (епічний).

"Моя дочка хотіла зробити свій внесок, тому вона зробила мені сумку", — пише видання People.

Ганна Веддінгем / Фото: Getty Images

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