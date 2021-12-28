Це дуже мило: Мер'єм Узерлі показала, як відсвяткувала Різдво з дітьми

Знімки зірки "Величного століття" вийшли дуже ніжними.

Знаменита турецько-німецька акторка Мер'єм Узерлі поділилася з шанувальниками у Instagram новими теплими сімейними кадрами, на яких показала, як відсвяткувала Різдво із сім'єю. Точніше кажучи, це світле свято вона провела зі своїми двома доньками — Ларою та Лілі і, судячи з усього, також зі своїм новим коханим, ім'я якого від шанувальників тримає в таємниці.

Мер'єм Узерлі / Instagram Мер'єм Узерлі

На фото Мерьєм була зазнімкована з Лілі та Ларою, вони були в однакових теплих светрах із малюнком у вигляді ельфа Санта-Клауса. Мама та доньки позують на тлі ялинки в обідках.

Діти Мер'єм Узерлі / Instagram Мер'єм Узерлі

Мер'єм Узерлі / Instagram Мер'єм Узерлі

Мер'єм Узерлі / Instagram Мер'єм Узерлі

Також вона показала, як прикрасила ялинку та квартиру.

Мер'єм Узерлі / Instagram Мер'єм Узерлі

Мер'єм Узерлі / Instagram Мер'єм Узерлі

Нагадаємо, що Узерлі народила другу доньку 8 січня 2021 року, але ім'я її батька поки що не розкриває, хоча одного разу випадково засвітила його на фото. Батьком її старшої дочки Лари є турецький бізнесмен Джан Атеш. Вони були у стосунках 2013 року і навіть оголошували про заручини, але у серпні 2013 року розійшлися зі скандалом. Наприкінці серпня Мер'єм оголосила, що перебуває на четвертому місяці вагітності. 10 лютого 2014 року Мер'єм народила Лару. З дочкою Атеш зв'язок не підтримує.

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