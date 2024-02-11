Це дуже незвичайно: номінантка на "Оскар" Лілі Гладстоун на червоній доріжці в топі з пір'я

37-річна акторка Лілі Гладстоун, яка цього року підкорила серця багатьох кіноманів своєю грою у фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні", відвідала 76 церемонію вручення премії Гільдії режисерів Америки, яка відбулася в готелі Беверлі Гілтон.

Акторка з'явилася на червоній доріжці в дуже оригінальному вбранні, оскільки поєднала чорні штани зі стрілками з креативним топом-бюстьє, повністю зробленим з пір'я. Топ мав кілька виступаючих деталей, які нагадували крила птаха, а також баску.

Доповнили образ Ліл чорні туфлі на оригінальних підборах у вигляді келиха, сережки, гладка зачіска, а також макіяж й французький манікюр.

Лілі Гладстоун / Фото: Getty Images

Цього року Лілі номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль". Для неї це перша у житті номінація на цю нагороду. Також номіновано і саму картину на головну нагороду церемонії — "Найкращий фільм". Сам захід відбудеться 10 березня, ведучим церемонії вже вчетверте стане американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел, а в номінації "Найкращий документальний фільм" за перемогу побореться українська документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

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