Це дуже символічно: у Анджеліни Джолі нове тату на руці – що воно означає

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вперше тривалий час з'явилася на червоній доріжці.

11 квітня зірка в компанії своєї дочки та сина відвідала прем'єру бродвейського мюзиклу "Аутсайдери" — спектаклю-адаптації однойменного кримінального драматичного фільму Френсіса Форда Копполи 1983 року, який той зняв за романом письменниці Сьюзен Гінтон. У цьому проєкті акторка була продюсеркою.

Під час фотосесії Анджеліна підняла руку, щоб поправити волосся та продемонструвала таким чином публіці нове татуювання. Напис було зроблено відносно нещодавно, оскільки контури були дуже чорними та чіткими.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Красивими великими літерами на руці Джолі красувався напис англійською Stay Gold. Дослівно це можна перекласти як "залишайся золотим", але насправді це ідіома, яка означає — ти ідеальний такий, який ти є; не змінюйся; залишайся собою.

Тату Анджеліни Джолі / Фото: Associated Press

Те, що артистка вирішила зробити саме таке тату дуже символічно, оскільки це крилата фраза саме з "Аутсайдерів" і є відсиланням до віршу американського поета Роберта Фроста Nothing Gold Can Stay.

Nature’s first green is gold,

Her hardest hue to hold.

Her early leaf’s a flower;

But only so an hour.

Then leaf subsides to leaf.

So Eden sank to grief,

So dawn goes down to day.

Nothing gold can stay.

Сюжет книжки (а потім фільму та театральної вистави) оповідає про конкуруючі банда, що складаються з молодих хлопців. Один із героїв — член банди, який читає вірші та особливо любить цей вірш Фроста. За любов до літератури його висміюють інші члени банди — це не те, що має робити крутий хлопець — але наприкінці один із друзів закликає його "залишатися золотим". Мається на увазі, що його спосіб ведення справ – читання віршів та пошук сенсу поза способом життя жорстоких банд – зрештою, був найкращим вибором.

Він так каже, оскільки рядок у вірші Nothing gold can stay означає – всьому хорошому має прийти кінець. Друг же закликає його бути собою.

Також із написом Stay Gold з'явилася на заході і дочка Джолі Вів'єн.

Анджеліна Джолі та її дочка / Фото: Associated Press

15-річна дівчинка на комбінезоні мала нашивку з цією фразою.

Нашивка на комбінезоні доньки Анджеліни Джолі / Фото: Associated Press

Але це не вперше, коли Джолі робить татуювання зі змістом, оскільки такими є всі її тату на тілі. Наприклад, на лівій руці Джолі є тату XIII V MCMXL, яке означає "13 травня 1940 року" — день, коли Вінстон Черчилль виголосив свою першу промову "Кров, піт і сльози", а також напис — To the gallows-foot and after. Дослівний переклад цієї фрази: "До шибениці – і після". Фраза є цитатою з вірша Редьярда Кіплінга "Тисячна людина" (The Thousandth Man).

