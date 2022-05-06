Це дуже стильно: супермодель Белла Хадід вийшла на прогулянку в образі від українського бренду

25-річна американська супермодель Белла Хадід потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.
Белла разом з іншими світовими знаменитостями вирішила підтримати українських дизайнерів і з'явилася у центрі "Великого яблука" у повністю чорному луку, в якому поєднала цікавий трикотажний кроптоп із довгими рукавами, та широкі штані з екошкіри. Обидва вироби були з нової колекції українського бренду Bevza, заснованого дизайнеркою Світланою Бевзою.
Образ знаменита модель доповнила чорними туфлями із квадратним мисом, сумкою на ланцюжку та довгим кольє від Chanel.
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