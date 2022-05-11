Це дуже зворушливо: гурт з Ісландії висловив свою підтримку Україні на "Євробаченні"

Це дуже зворушливо: гурт з Ісландії висловив свою підтримку Україні на "Євробаченні"

Від початку повномасштабної війни підтримку нашій країні висловили артисти з багатьох країн, проте вчора, 10 травня, на головному музичному шоу Європи колектив з Ісландії зробив це дуже зворушливо.

10 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022", участь у якому взяли представники 17 країн. Багато хто з учасників підтримував нашу країну, з'явившись на конкурсі з синьо-жовтим прапором, однак особливо відзначилися представники Ісландії — колектив Systur.

За словами коментатора шоу Тимура Мірошниченка, наприкінці генеральної репетиції дівчата крикнули зі сцени Stand With Ukraine!, але в результаті їх попросили так більше не робити, оскільки глядачі могли подумати, що артистки агітують глядачів голосувати за Україну.

Тому свою підтримку колектив вирішив показати іншим чином – одна з учасниць Systur наклеїла на руку дві смужки – синю та жовту, які символізували прапор України.

Також у день виступу у прямому ефірі, гурт опублікував послання на своїй сторінці в Instagram, запостівши наш прапор, еможді у вигляді рук складених у серце, а також напис "Це серце для тебе, Україно".

Тому, схоже, що фінал виступу, де дівчата склали руки в серце над головою також був адресований нам. Це було дуже зворушливо.

Днем раніше одна з учасниць колективу Systur з'явилася на відкритті "Євробачення" з прапором нашої країни.

Також вони переспівали вже легендарну "Стефанію" гурту Kalush Orchestra і сказали: "Ми любимо вас і ми не забули".

До речі, гурт Systur – це насправді сімейна справа, оскільки всі учасниці колективу – рідні сестри. Дівчат звати Сігрідур, Елізабет та Елін Ейторсдоттир, свою творчу кар'єру вони розпочали 2011 року у складі гурту Sísý Ey, названого на честь їхньої бабусі. Але музика завжди була в їхньому житті, оскільки їхні батьки відомі музиканти: мати – співачка Еллен Крістьансдоттір, а батько – композитор та клавішник Ейтор Гуннарссон із гурту Mezzoforte. Окрім музики Сігрідур, Елізабет та Елін активісти за права трансгендерів, особливо щодо трансгендерних дітей, тому і на конкурсі неодноразово позували і з прапором трангендерів - блакитно рожевим.

У фіналі "Євробачення" дівчата виконали пісню Með Hækkandi Sól (Зі сходом сонця), а на барабанах їм грав рідний брат Ейтор.

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