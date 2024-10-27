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Це дуже зворушливо: Ярослава Магучіх обрала особливу прикрасу для світського заходу

Це дуже зворушливо: Ярослава Магучіх обрала особливу прикрасу для світського заходу

Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images

Це була зовсім маленька і майже непомітна деталь, що нагадувала їй про дім.

Українську спортсменку — 23-річна Ярославу Магучіх — визнана найкращою легкоатлеткою року на церемонії Athlete of the Year Awards-2024 у Скоп'є.

Ярослава Магучіх / © Getty Images
Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images

Дівчина з'явилася на цьому заході у гламурній сукні смарагдового кольору, створеному українським брендом КЕL.

Ярослава сяяла як ніколи, та попри її красиву сукню, найбільшу увагу все ж таки привернула в цьому образі маленька і майже непомітна деталь — ланцюжок з особливою підвіскою на її шиї, оскільки він був у вигляді слова Dnipro — її рідного міста.

Ярослава Магучіх / © Getty Images
Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Ярослава також привернула до себе увагу не лише через спортивні досягнення, а й тому, що спала на Олімпіаді в Парижі і регулярно робила патріотичний макіяж.

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