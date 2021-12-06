Це ефектно: Адріана Ліма в комбінезоні з пікантним декольте вийшла на доріжку

Це ефектно: Адріана Ліма в комбінезоні з пікантним декольте вийшла на доріжку

40-річна бразилійка вибирає для світських виходів все більш відверті вбрання.

Був час, коли Адріана Ліма заявляла, що більше не збирається зніматись у спідній білизні для рекламних кампаній, і на публіці модель з'являлася не часто. Але зараз все змінилося. Тепер, якщо Адріана відвідує якийсь захід, то обов'язково вибере для публічного виходу вбрання ефективніше.

У вихідні зірка була на заході Mark Levinson Vinyl Lounge у Sacred Space під час Art Basel Miami 2021 у Маямі. На доріжці знаменитість з'явилася в блискучому комбінезоні з дуже глибоким декольте, який підкреслював її фігуру і доповнила сріблястими босоніжками на підборах. Ліма зробила високий хвіст та вечірній макіяж. Також у неї був світлий манікюр та педикюр, а у вухах виблискували сережки.

Адріана Ліма / Getty Images

Минулого разу Адріана відвідувала церемонію Fashion Awards 2021 у Лондоні. Супермодель вийшла на червону доріжку в ансамблі від Celia Kritharioti, який складався з укороченого топа та довгої спідниці, прикрашених камінням Swarovski.

Адріана Ліма / Associated Press

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