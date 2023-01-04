Це ефектно: дизайнерка родом з України створила відвертий образ для співачки Глої Бейлі

Дівчина мала у цьому луку приголомшливий вигляд, але вона не єдина, хто одягав таке металеве вбрання.

Східна американська зірка — 24-річна Глоя Елізабет Бейлі, також відома під своїм однойменним сценічним псевдонімом Chlöe, — поділилася новими кадрами в Instagram.

Дівчина позувала у дуже відвертому комплекті, що складався зі стрінгів, ліфа на тонких бретельках та болеро. Доповнювали образ прикраси, золотисті мюлі, макіяж та пишна зачіска.

Автором цього сексуального образу є Наталія Феднер — вона кутюр'є з Лос-Анджелеса, але народилася в Україні та в дитинстві емігрувала із родиною до Колумбуса, штат Огайо.

Вже у зрілому віці Наталія переїхала до Нью-Йорка, а потім до Парижа, щоб вступити до знаменитої школи дизайну Parsons School of Design та вивчити техніки високої моди. Під час навчання та після її закінчення Наталія працювала в Calvin Klein Collection, Donna Karan Collection та Marc Jacobs. Зараз дизайнерка створює свої приголомшливі та унікальні речі з тонких металевих ланцюжків під назвою Stretch Metal. Цей незвичайний "матеріал" для виробів Наталія розробила особисто та у 2021 році запатентувала. Речі зі Stretch Metal набувають форми тіла, але при цьому можуть розтягуватися, як тканина, і бути зручними.

Дизайнерка дуже відома у світі знаменитостей, адже створювала образи для Бейонсе, Тіни Кароль, Шакіри, Дженніфер Лопес, Шер, Доджі Кет, Джанет Джексон, Шарліз Терон, Алісії Кіз, Ленні Кравіца, Карді Бі, а також сестер Кардашян. Багато робіт Феднер можна побачити в популярних кліпах цих зірок.

Сама ж Наталія від початку повномасштабної війни всім серцем підтримує батьківщину. Дівчина часто публікує інформацію у своїх соцмережах про Україну, просить донатити, а також під час одного зі своїх показів вийшла на подіум із синьо-жовтим прапором.

Показ бренду Natalia Fedner / Фото: Getty Images

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