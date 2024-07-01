Це ефектно: Каміла Кабельйо з'явилася у луку від українського дизайнера

27-річна зірка Каміла Кабельйо справила враження образом, оскільки поділилася знімками у сріблястому вбранні, яке для неї створив український дизайнер Іван Фролов, який також неодноразово одягав Сабріну Карпентер та Дженніфер Лопес.

Лук складалася з корсету і сітчастого топу прикрашено7го стразами. Також дівчина одягла сітчасту балаклаву на обличчя та срібну куртку. Завершували гламурний образ макіяж та довгий манікюр.

У цьому ж луку вона станцювала в TikTok.

Нагадаємо, що також Каміла Кабельйо з'являлася у образі від дизайнерки Наталії Феднер. Він являв собою полімерний корсет, який зашнуровувався ззаду і мініспідниці. Зробила для Каміли Наталія його на замовлення. Завдяки унікальній техніці дизайнерки складається враження, що вбрання в'язане, але насправді це не так — воно з металевих ланцюжків.

Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

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