"Це емоційний удар": учасник "Холостячки" прокоментував свій вихід з проєкту

Андрій Хветкевич поділився роздумами після того, як залишив шоу.

Відбувся десятий випуск романтичного реалітішоу " Холостячка-2 ". Головна героїня проєкту Злата Огнвіч цього випуску знайомилася із сім'ями чоловіків, після чого їй потрібно було ухвалити рішення, з ким із учасників вона попрощається. Так, під час церемонії троянд співачка відправила додому власника IT-компанії Андрія Хветкевича.

Андрій Хветкевич/Instagram

Чоловік опублікував в Instagram селфі, на якому він зазнімкований перед дзеркалом у персиковому костюмі та чорній сорочці. Андрій під фото прокоментував свій виліт із шоу:

"Будь-який кінець — це початок. Проєкт "Холостячка" для мене закінчився. Хоча проєктом я його не вважаю з моменту першої зустрічі зі Златою.

Це було невелике життя всередині життя. Чи легко мені було прийняти мій догляд? Блін, дуже нелегко! Емоційний удар, до якого неможливо бути готовим. Але, знаєте, це була справжня подорож у свою особисту глибину. Такого досвіду я ніколи не отримував раніше. Я пішов з новими відкриттями про себе і з вірою у справжнє кохання. Деколи, щоб злетіти, потрібно кілька разів впасти. Як би не звучало банально, для мене це набуло сенсу. Зараз у мене багато подяки. Насамперед Златі за її відкритість, чесність та безмежну жіночність. З нею завжди було так легко, тепло, в моїй пам'яті цей період займе особливе місце.

Також я вдячний усім хлопцям, команді проєкту за позитив, професіоналізм, людяність. Люди – важлива цінність життя! Тому моя участь у проєкті добігла кінця, а життя триває і в якихось моментах воно тільки починається! Дякую вам, що весь цей час підтримували і вірили в мене, це безцінно!"

Злата відреагувала на пост чоловіка.

"Андрію, я дуже рада, що проєкт нас познайомив, дякую за спілкування та чарівні побачення! За кожне з них", — написала вона у коментарі.

"Дякую тобі, Злато! Я вірю, що ти знайдеш справжнє кохання. Обіймаю", — відповів їй Хветкевич.

Читайте також: