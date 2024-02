Це фурор: Дженніфер Лопес знову одягла вбрання від українського дизайнера

Співачка Дженніфер Лопес знову підкорила серця українців, коли з'явилася в ефірі популярного шоу Saturday Night Live.

Зірка була однією із запрошених ведучих програми, а потім представила в ефірі свої пісні. Під час виконання Can't Get Enough співачка вийшла на сцену у чорному костюмі, який складався з широких штанів з вирізами на стегнах та вкороченого жакету. Шию Лопес прикрашало кольє від Jacob&Co. Necklace.

Однак головний інтерес у луку викликав топ Дженніфер, оскільки він був від українського бренду Frolov, заснованого дизайнером Іваном Фроловим.

Топ був білого кольору, з гумками під грудьми та з коміром, як у сорочки.

Це не перша поява Лопес у вбраннях від Frolov, оскільки нещодавно у розкішній весільній сукні від українського бренду з фірмовими серцями вона з'явилася у своєму новому кліпі.

