Це фурор: Дженніфер Лопес знову одягла вбрання від українського дизайнера

Співачка все частіше з'являється на публіці у наших брендах.
Співачка Дженніфер Лопес знову підкорила серця українців, коли з'явилася в ефірі популярного шоу Saturday Night Live.
Зірка була однією із запрошених ведучих програми, а потім представила в ефірі свої пісні. Під час виконання Can't Get Enough співачка вийшла на сцену у чорному костюмі, який складався з широких штанів з вирізами на стегнах та вкороченого жакету. Шию Лопес прикрашало кольє від Jacob&Co. Necklace.
Однак головний інтерес у луку викликав топ Дженніфер, оскільки він був від українського бренду Frolov, заснованого дизайнером Іваном Фроловим.
Топ був білого кольору, з гумками під грудьми та з коміром, як у сорочки.
Це не перша поява Лопес у вбраннях від Frolov, оскільки нещодавно у розкішній весільній сукні від українського бренду з фірмовими серцями вона з'явилася у своєму новому кліпі.
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