Це гламурно та красиво: Елізабет Герлі відвідала благодійний вечір із сином-копією

59-річна британська акторка та модель Елізабет Герлі відвідала перший благодійний галавечір організації Black Women Rising UK, який відбувся у готелі Waldorf Hilton у Лондоні.

На цьому світському вечорі вона з'явилася в гламурній рожевій сукні з прозорими вставками, вишивкою білими нитками та лелітками. Вбрання було сміливим та ефектним, а поєднала Елізабет його із золотими босоніжками на підборах та клатчем-коробкою.

Також акторка одягла набір прикрас із діамантами й зробила свій улюблений яскравий макіяж із сірими тінями на очах.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Цей захід з нею відвідав єдиний син — 22-річний Деміан. Він — актор, модель і режисер-початківець. На світський вечір прийшов у чорному вбранні, яке включало гламурний піджак зі стразами та шкіряні штани з розрізами на холошнях. Також Деміан зробив укладання і одягнув ланцюжок із хрестом на шию.

Елізабет та Деміан Герлі / Фото: Getty Images

Елізабет — не єдина зірка, яка цього тижня вийшла у світ з дитиною. Також фурор викликала 75-річний модельєрка Вера Вонг, яка взяла на благодійний вечір у Нью-Йорку двох своїх дочок – Сесілію та Жозефіну.

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