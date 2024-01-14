Це красиво: чарівна Розамунд Пайк вийшла на червону доріжку у сукні з трояндами на спідниці

Її сукня була у романтичному дизайні, який привертав увагу.

Акторка Розамунд Пайк, яка зіграла у фільмі "Солтберн", відвідала захід BAFTA Tea Party, який відбувся у Беверлі-Гіллз. На червоній доріжці вона зачарувала всіх присутніх, оскільки одягла вбрання романтичного дизайну від бренду Simone Rocha.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Вбрання складалося з кількох шарів. Перший шар сукні — комбінація ніжно-бежевого відтінку з тонкими бретельками та мереживом. А ось друга частина вбрання являла собою напівпрозору сукню з широкими бретельками та широкою спідницею з воланами й кишенями.

Особливістю сукні було те, що в неї були вшиті шість персикових троянд зі стеблами. Також у поділ було вшито кілька листків троянд.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Цю чарівну сукню Розамунд доповнила атласними мюлями на підборах і з бантами, а також сережками-перлинами.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Макіяж у неї був лаконічним, як і зачіска – волосся акторки зібрали у високий пучок.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант. Акторка обрала ефектне вбрання, оскільки на ній була сукня-бюстьє від бренду Oscar de la Renta.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Читайте також:

Образи акторки Розамунд Пайк (7 фото)