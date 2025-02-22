Це культова сукня: Ліла Мосс повторила образ Сари Джессіки Паркер із серіалу "Секс і місто"

Через 28 років це вбрання продовжує бути актуальним.
Британська модель Ліла Мосс відвідала світський захід у Лондоні організований Брендом Donna Karan New York на честь її матері Кейт Мосс та кампанії SP25.
Для цього заходу Ліла обрала чорну лаконічну сукню, звичайно, від бренду Donna Karan. Це було легке вільне вбрання в білизняному стилі і на прозорих бретельках.
Сукня мала елегантний і з трохи сміливий вигляд, але Ліла не єдина знаменитість, яка зважилася одягти це міні. Однією з найвідоміших власниць такого вбрання також є акторка Сара Джессіка Паркер.
У суксуальній мінісукні з тонкими бретельками, яка була зроблена в кольорі, який повторював відтінок шкіри, акторка з'явилася в першому сезоні серіалу "Секс і місто". Це була ідеально скроєна сукня від Donna Karan, в якій Кері здавалася голою. У цьому ж одязі Сара Джессіка вийшла на червону доріжку Vogue Fashion Awards 1997 року.
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