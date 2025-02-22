Це культова сукня: Ліла Мосс повторила образ Сари Джессіки Паркер із серіалу "Секс і місто"

Через 28 років це вбрання продовжує бути актуальним.

Британська модель Ліла Мосс відвідала світський захід у Лондоні організований Брендом Donna Karan New York на честь її матері Кейт Мосс та кампанії SP25.

Ліла та Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Для цього заходу Ліла обрала чорну лаконічну сукню, звичайно, від бренду Donna Karan. Це було легке вільне вбрання в білизняному стилі і на прозорих бретельках.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

Сукня мала елегантний і з трохи сміливий вигляд, але Ліла не єдина знаменитість, яка зважилася одягти це міні. Однією з найвідоміших власниць такого вбрання також є акторка Сара Джессіка Паркер.

У суксуальній мінісукні з тонкими бретельками, яка була зроблена в кольорі, який повторював відтінок шкіри, акторка з'явилася в першому сезоні серіалу "Секс і місто". Це була ідеально скроєна сукня від Donna Karan, в якій Кері здавалася голою. У цьому ж одязі Сара Джессіка вийшла на червону доріжку Vogue Fashion Awards 1997 року.

Сара Джессіка Паркер на червоній доріжці та в серіалі / фото: Getty Images, скриншот з відео

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