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Це кумедно: Єва Лонгорія посміялася зі свого зросту

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Це кумедно: Єва Лонгорія посміялася зі свого зросту

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

У знаменитості чудове почуття гумору і вона вміє посміятися з себе.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія прилетіла до Парижа, щоб відвідати Тиждень моди, в межах якого відвідала кілька модних шоу і навіть сама вийшла на подіум. Але зріст у акторки лише 157 сантиметром і в порівнянні з іншими моделями, які також були на показах, Єва завалась зовсім маленькою.

Але цей факт анітрохи не бентежить зірку і вона навіть поділилася кількома знімками з топмоделями Карлі Клос і Сінді Бруною, які були значно вищі за неї.

"Ок, я однозначно не модель", – написала на фото Єва.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії
Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії
Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії
Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

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Дата публікації
Перегляди
1387
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