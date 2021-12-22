Це легко повторити: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як робить повсякденний макіяж

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі демонструє підписникам свій макіяж.

34-річна модель, яка зараз вагітна другою дитиною, опублікувала в Instagram ролик та показала, як робить сама собі макіяж. Вона наносить рум'яна спеціальним пензлем, а також помаду на губи.

"Трохи божественного рум'янцю у Foxglove & Lip Sculpt in Quartz, що освітлює мій колір обличчя і настрій цього ранку!", — написала модель.

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Раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі вже публікувала інше відео та показувала, як наносить макіяж повністю. Тоді модель опублікувала у своєму блогу відео та продемонструвала, які продукти наносить на обличчя перед тим, як їй роблять макіяж. До речі, перед святами навчитися робити собі гарний макіяж без допомоги професіоналів може бути чудовою ідеєю.

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