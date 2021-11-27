Це мило: фіналістка шоу "Холостяк-11" Юлія "Зайка" показала фото із собаками

Юлія Бельченко дуже любить тварин, тож вона періодично відвідує притулки для них.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" Юлія Бельченко "Зайка" відвідала притулок для тварин. Дівчина вже не вперше займається допомогою тваринам. Вона також своїх фоловерів закликає по можливості відвідувати подібні притулки та допомагати братам нашим меншим.

В Instagram Юля опублікувала фото, на якому зазнімкована з двома собаками, які здаються ще зовсім цуценятами.

Юлія Бельченко "Зайчик" / Instagram Юлії Бельченко

"Місце, де я почуваюся потрібною. Щоразу, залишаючи стіни притулку, розумію, що день прожитий не дарма. Маленькі вчинки роблять світ кращим. Дякую всім, хто сьогодні відвідав Бородянський притулок з нами. Ви — люди з великим серцем", — написала Бельченко.

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