Це мило: Наомі Воттс позувала з величезним псом на червоній доріжці кінофестивалю

Наразі у Нью-Йорку триває Міжнародний кінофестиваль і в межах його програми публіці презентували фільм "Друг", у якому зіграла акторка Наомі Воттс. На червону доріжку вона вийшла у чорній креативній сукні з вініловою спідницею та корсетним верхом без бретельок. Верхня частина сукні була з так званим "голим" ефектом, який створювався через те, що нижня тканина сукні була бежевою, а верхній шар чорним та напівпрозорим.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Носила вбрання Наомі у поєднанні з чорними гостроносими туфлями та масивними сріблястими сережками з камінням. Волосся вона уклала в лаконічну зачіску.

Однак головною зіркою заходу став колега Наомі з фільму – великий пес породи німецький дог. Його звуть Бінго і саме він зіграв у цій картині з акторкою.

Наомі Воттс і Бінго / Фото: Associated Press

Схоже, що під час роботи вони дуже потоваришували, адже не лише позували разом, а й цілувалися.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Фільм "Друг" заснований на популярній книжці американської письменниці Сігрід Нуньєс. Роман випущений 2018 року та отримав Національну книжкову премію США в галузі художньої літератури. Він розповідає історію про письменницю, яка бере собі німецького дога, який раніше належав її померлому другу і наставнику. Основні знімання розпочнуться у лютому 2024 року в Нью-Йорку і акторка часто потрапляла під приціл папараці разом із Бінго.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

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