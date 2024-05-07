Це надто красиво: Кім Кардашян відвідала Met Gala у срібній сукні-кольчузі та кардигані

У цьому одязі теледіва мала дуже сексуальний вигляд і він ідеально вписувався в дрескод вечора, який був присвячений оповіданню Дж. Г. Балларда "Сад часу".

Після того, як Анна Вінтур вперше запросила Кім Кардашян на Met Gala, вона стала однією із найобговорюваніших гостей цього заходу, оскільки її вбрання завжди дивують чи викликають скандал.

Цього року на благодійний Бал Інституту костюма Кім вирішила одягнути розкішне вбрання від Maison Margiela, яке для неї створив легендарний та неповторний Джон Гальяно.

До створення вбрання для Кім модельєр підійшов відповідально та серйозно, оскільки поєднував дуже багато деталей, які на перший погляд непомітні для глядача. Образ включав блідо-сірий кардиган з вареного кашеміру з начосом, що створює текстуру лебединого пуху, одягнений так, щоб оголилися плечі.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кардиган драпований поверх корсету зі старовинної парчової тканини 18 століття, переплетеної срібними нитками.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Також на Кім була довга спідниця зі шлейфом та дірками. Вона зроблена вручну зі срібних металевих мереживних квітів, листя і гілочок, скріплених між собою срібним ланцюжком і квітковими елементами, вирізаними з фрагментів дзеркала. У деяких місцях спідницю також прикрашали кришталеві підвіски, перли та кристали.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

У розмові з Vogue Кардашян розповіла, що це вбрання мало символізувати "найдикішу ніч у моєму житті в саду", де вона просто вибігла, схопила светр свого хлопця, одягла його і їй довелося їхати на роботу з розпатланим волоссям.

Під час створення вбрання для Кім Кардашян, Джоном Гальяно вибрав цей силует, оскільки він був надихався симбіотичною любов'ю між Елізабет Тейлор та її прикрасами. Також його надихали Вандомська площа у Парижі та Золоте століття високої моди. На створення вишитих вручну елементів пішло понад тисячу годин.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Спеціально для Met Gala Кім знову пофарбувала волосся у білий колір. Ззаду воно було в неї заплетене у легку косу.

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