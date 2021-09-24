"Це найкраще побачення у моєму житті": учасник "Холостячки-2" здійснив мрію Злати Огнєвіч

Співачка пішла на перше побачення з Дмитром зі Львова.

Зараз в ефірі СТБ триває другий випуск романтичного шоу "Холостячка-2". Його головна героїня — співачка Злата Огнєвіч краще дізнається чоловіків, які борються за її серце.

Право першого побачення зі Златою випало Дмитру зі Львова. Чоловік підготував для артистки стрибок з парашутом.

Злата Огнєвіч / Instagram Холостяк СТБ

Потім вони поїхали на романтичну вечерю на природі, де на співачку чекав ще один сюрприз: Діма підготував напис "Злата і Дмитро" з сердечком між іменами і підпалив його. Це мало ефектний вигляд.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Під час побачення Огнєвіч зізналася: "Ти здійснив мою мрію. Це найкраще побачення у моєму житті", — сказала Злата Дмитру та вручила йому бутоньєрку.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Цього вечора Злата продемонструвала кокетливий образ. На ній була мінісукня з квітковим принтом і пікантним декольте. Зверху вона одягла чорну косуху. Лук співачка доповнила чорними черевиками на грубій підошві.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

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