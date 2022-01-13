"Це найромантичніша історія": ювелір Стівен Вебстер розповів про заручальну каблучку Меган Фокс

Сьогодні ми дізналися, що Меган Фокс знову виходить заміж. Щиро здивувалися, оскільки, напевно, багатьом здавалося, що її роман із музикантом Колсоном Бейкером не мав на меті такого фіналу, як весілля. Але 31-річний хлопець вирішив, що хоче одружитися з Фокс.

Варто віддати належне Колсону, він освідчився в дуже романтичній обстановці, запросив кохану в особливе для них місце і подарував каблучку зі змістом. Про неї і поговоримо.

Бейкер розробив каблучку разом із відомим британським ювеліром Стівеном Вебстером. Колсон придумав, що каблучка має складатися з двох каменів: камінь народження Меган – смарагд та камінь народження Колсона – діамант. Обидва ці камені переплітаються разом подвійними звивистими смугами, які "зближуються, як дві половинки однієї душі", так описав свій вибір Колсон у публікації в Instagram.

Журнал Vogue запитав у ювелірного дизайнера про прикрасу докладніше. І ось, що він розказав:

"Колсон хотів щось абсолютно оригінальне і значуще як для Меган, так і для нього самого. Він дав мені багато матеріалу в майже ліричній формі. Я використав це, щоб створити дві каблучки, які стали однаєю. Я використав магніти, вбудовані в золото", щоб притягувати дві каблучки разом. Можливо, це найромантичніша історія, з якою мені доводилося працювати", — пише Vogue.

В Instagram вже опублікували фотографію прикраси великим планом так, щоб її можна було добре роздивитися. Цей шедевр з діаманту та смарагду ограновування груша на думку експертів оцінюється в 2 — 2,5 карати кожен і коштує приблизно від 50 до 75 тисяч доларів.

Для Меган Фокс це вже друге освідчення. Нагадаємо, її перші заручини відбулися 1 червня 2010 року з актором Браяном Остін Гріном на Гаваях. Перстень був із розкішним діамантом у два карати, його парочка заздалегідь обрала в одному з відомих ювелірних магазинів на Беверлі-Гіллс. Але того ж дня Меган загубила його на пляжі. Знайти обручку так і не вдалося. Меган та Браян розлучилися 2020 року та виховують трьох синів. Сподіваємося, з каблучкою Колсона такого конфузу не трапиться.

Меган Фокс та Колсон Бейкер / Getty Images

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