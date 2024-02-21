"Це найщасливіший день у моєму житті": Павло Зібров привітав доньку з днем народження і показав її дитячі фото

Народний артист України опублікував у соцмережі милі світлини зі своєю донькою Діаною.
Сьогодні, 21 лютого, доньці Павла Зіброва – Діані – виповнилося 27 років. Зірковий татусь привітав її в Instagram, опублікувавши серію гарних фото, серед яких були й архівні, де Діана зображена ще зовсім маленькою.
Народний артист зізнався, що це його найщасливіший день у житті.
"...Ах, доня-моя пісня,
Яка завжди нова.
Татова в ній музика,
Мамині слова.
Ах, доня - моя пісня,
Що в серці не згаса.
Татова в ній усмішка,
Мамина краса....."
Моя люба Діаночка, я вітаю тебе з Днем Народження! Це найщасливіший день у моєму житті! Як швидко пролетіли роки. Сьогодні тобі 27.
Ти стала моїм кращим помічником в творчості, справжнім професіоналом своєї справи! Я пишаюсь тобою і радію твоїм успіхам.
Хочу побажати тобі міцного здоров’я, впевненості в своїх силах, взаємного кохання та світлих радісних днів в мирній Україні!
Безмежно любимо тебе з мамою", – написав Зібров у дописі.
Нагадаємо, Павло Зібров у День святого Валентина презентував свою версію звучання легендарної композиції "Кохана".
Читайте також: