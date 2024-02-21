"Це найщасливіший день у моєму житті": Павло Зібров привітав доньку з днем народження і показав її дитячі фото

Народний артист України опублікував у соцмережі милі світлини зі своєю донькою Діаною.

Сьогодні, 21 лютого, доньці Павла Зіброва – Діані – виповнилося 27 років. Зірковий татусь привітав її в Instagram, опублікувавши серію гарних фото, серед яких були й архівні, де Діана зображена ще зовсім маленькою.

Павло Зібров із донькою Діаною / Фото: Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров із донькою Діаною / Фото: Instagram Павла Зіброва

Народний артист зізнався, що це його найщасливіший день у житті.

Павло Зібров із донькою Діаною / Фото: Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров із донькою Діаною / Фото: Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров із дружиною Мариною і донькою Діаною / Фото: Instagram Павла Зіброва

"...Ах, доня-моя пісня,

Яка завжди нова.

Татова в ній музика,

Мамині слова.

Ах, доня - моя пісня,

Що в серці не згаса.

Татова в ній усмішка,

Мамина краса....."

Діана Зіброва / Фото: Instagram Павла Зіброва

Моя люба Діаночка, я вітаю тебе з Днем Народження! Це найщасливіший день у моєму житті! Як швидко пролетіли роки. Сьогодні тобі 27.

Ти стала моїм кращим помічником в творчості, справжнім професіоналом своєї справи! Я пишаюсь тобою і радію твоїм успіхам.

Діана Зіброва / Фото: Instagram Павла Зіброва

Хочу побажати тобі міцного здоров’я, впевненості в своїх силах, взаємного кохання та світлих радісних днів в мирній Україні!

Безмежно любимо тебе з мамою", – написав Зібров у дописі.

Павло Зібров із дружиною Мариною і донькою Діаною / Фото: Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров із донькою Діаною / Фото: Instagram Павла Зіброва

Нагадаємо, Павло Зібров у День святого Валентина презентував свою версію звучання легендарної композиції "Кохана".

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