Це не ботокс: топмодель Ромі Стридж показала, як бореться із віковими змінами шкіри обличчя

Шанувальникам моделей завжди цікаво знати, як вони підтримують та продовжують молодість шкіри обличчя.

29-річна нідерландська модель і колишній "янгол" Victoria's Secret – Ромі Стридж – показала у своєму Instagram, як бореться з першими віковими змінами на обличчі. Виявляється, дівчина у своїй б'юті-рутині використовує тейпування – вона наклеює на обличчя спеціальні еластичні стрічки (тейпи), які, як стверджують фахівці, допомагають зменшити набряки, розгладити зморшки та покращити загальний тонус шкіри.

Вона зробила селфі перед сном і показала його у мікроблогу. На її губах також помітний напівпрозорий патч, який повинен зволожити їх.

instagram.com/romeestrijd

А на ранок Ромі зробила ще одне селфі — мабуть, щоб похизуватися результатом.

instagram.com/romeestrijd

До речі, Ромі Стридж — одна з найуспішніших моделей Нідерландів. 2014 року вона дебютувала на шоу Victoria's Secret, а 2015-го офіційно стала одним із "ангелів" бренду, з яким співпрацювала до 2020-го.

Раніше, нагадаємо, топмодель Ромі Стридж відвідала гонку "Формули-1" у компанії чоловіка. На гонку вона прийшла в короткому тренчі від Tommy Hilfiger, який доповнила бежевими лаковими туфлями на низьких підборах та чорною маленькою сумкою.

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