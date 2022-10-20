Це не Бред Пітт: папараці розсекретили, з ким зустрічається Емілі Ратаковскі

Модель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл вуличних фотографів у районі Вест-Віллідж, у Нью-Йорку.

Зірка прямувала на черговий захід і мала чудовий вигляд в шовковій сріблястій блузці з розстебнутими кількома верхніми ґудзиками і чорних класичних штанях-кльош зі стрілками, які поєднувала з гостроносими ботильйонами.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

На плечі у моделі висіла чорна сумка на довгому ремінці, каштанове волосся Емілі розділила за проділом посередині і уклала, зробила макіяж у теплих відтінках і одягла золоте кольє на шию.

Захід, який відвідала Ратаковскі називається Тиждень реклами в Нью-Йорку, він стартував у понеділок, 17 жовтня, і зібрав понад 800 спікерів на восьми окремих сценах The Market Line, розташованого в історичному Нижньому Іст-Сайді Мангеттена.

Також видання Daily Mail повідомило, що Емілі Ратаковскі має романтичні стосунки з музикантом, діджеєм Ораціо Ріспо. Він працював діджеєм протягом двох десятиліть, а також володів та керував музичним магазином у Брукліні під назвою Halcyon Record Shop, поки він не закрився 2020 року через пандемію COVID-19.

Ораціо Ріспо / Фото: Getty Images

Пару також фотографували у Нью-Йорку під час побачення, Емілі та Ораціо цілувалися.

Нагадаємо, влітку стало відомо, що Емілі подала на розлучення із чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом. Причина – зради з боку чоловіка.

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