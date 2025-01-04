Це не Олександр Терен: учасниця "Холостяка-13" розповіла, як знайшла своє кохання на проєкті

Учасниця "Холостяка-13" – блогерка Анастасія Анісімова – взяла участь у спеціальному випуску "Холостяк. Життя після проєкту". В ефірі постшоу вона зізналася, що знайшла своє кохання на проєкті – і це не Олександр Терен. Дівчина зустрічається з членом знімальної команди реалітішоу – Єгором.

А почалося все з того, що під час знімань Єгор, який відповідав за встановлення світла у проєкті, звернув увагу на Настю. Дівчина йому дуже сподобалася, але він цього не показував, адже розумів, що Анасатія прийшла на проєкт до Олександра Терена.

Анастасія та Єгор

"На першій вечірці вона мені запам'яталась. Вона мені дуже сподобалась, те, який вигляд вона мала, як поводилася за кадром. Її очі мене вразили", – сказав Єгор.

І лише після того, коли Настя залишила шоу, Єгор їй написав, поцікавившись, як вона почувається. Вони одразу знайшли спільну мову, почали багато спілкувати, зустрілися і врешті закохалися одне в одного. Анастасія переїхала з Харкова до Києва і тепер вони живуть разом.

Анастасія та Єгор

У їхніх стосунках повна гармонія і вони дуже щасливі разом.

"У мене у житті такого ще не було, щоб я от побачила людину, подивилась в очі і все стало одразу зрозуміло, і не треба було зайвих слів. Дуже швидка закоханість. Я зрозуміла, що таке взаємне кохання", – зізналася дівчина.

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