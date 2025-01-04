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Це не Олександр Терен: учасниця "Холостяка-13" розповіла, як знайшла своє кохання на проєкті

Це не Олександр Терен: учасниця "Холостяка-13" розповіла, як знайшла своє кохання на проєкті

Це не Олександр Терен: учасниця "Холостяка-13" розповіла, як знайшла своє кохання на проєкті

Анастасія та Єгор

Анастасія Анісімова показала свого хлопця, з яким познайомилася підщ час знімань шоу.

Учасниця "Холостяка-13" – блогерка Анастасія Анісімова – взяла участь у спеціальному випуску "Холостяк. Життя після проєкту". В ефірі постшоу вона зізналася, що знайшла своє кохання на проєкті – і це не Олександр Терен. Дівчина зустрічається з членом знімальної команди реалітішоу – Єгором.

А почалося все з того, що під час знімань Єгор, який відповідав за встановлення світла у проєкті, звернув увагу на Настю. Дівчина йому дуже сподобалася, але він цього не показував, адже розумів, що Анасатія прийшла на проєкт до Олександра Терена.

Анастасія та Єгор / ©
Анастасія та Єгор

"На першій вечірці вона мені запам'яталась. Вона мені дуже сподобалась, те, який вигляд вона мала, як поводилася за кадром. Її очі мене вразили", – сказав Єгор.

І лише після того, коли Настя залишила шоу, Єгор їй написав, поцікавившись, як вона почувається. Вони одразу знайшли спільну мову, почали багато спілкувати, зустрілися і врешті закохалися одне в одного. Анастасія переїхала з Харкова до Києва і тепер вони живуть разом.

Анастасія та Єгор / ©
Анастасія та Єгор

У їхніх стосунках повна гармонія і вони дуже щасливі разом.

"У мене у житті такого ще не було, щоб я от побачила людину, подивилась в очі і все стало одразу зрозуміло, і не треба було зайвих слів. Дуже швидка закоханість. Я зрозуміла, що таке взаємне кохання", – зізналася дівчина.

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