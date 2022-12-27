"Це не сумка, це багет": Сара Джессіка Паркер з'явилася з культовим аксесуаром із "Сексу і міста"

Якщо ви дивилися серіал "Секс і місто", то маєте знати, що його головна героїня любила не лише дороге взуття, а й одну особливу сумку і це, звичайно ж, Fendi Baguette.

Сумка Fendi Baguette / Фото: Getty Images

Сумка Baguette була розроблена 1997 року Сільвією Вентуріні Фенді і стала символом дев'яностих, адже позиціонувала себе як обов'язковий аксесуар для яскравої та розкішної жінки. Витягнутий прямокутний аксесуар отримав свою назву від французького багету, який традиційно носять під пахвою.

У серіалі цей аксесуар неодноразово з'являвся, однак найбільше запам'ятався глядачам після епічної серії "Як гукнеш, так і відгукнеться", де Кері Бредшоу грабують посеред білого дня. В руці акторки в цій сцені була сумка пурпурового кольору з великими лелітками з колекції осінь-зима 1999-2000.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / Фото: скриншот з відео

"Це не сумка, це багет!" — відчайдушно сказала Керрі, віддаючи сумку грабіжникові.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / Фото: скриншот з відео

Цей момент у фільмі став справді культовим, і цитує саму себе тепер навіть Паркер. Днями акторка опублікувала серію фото, на яких була зазнімкована на одній із нью-йоркських вулиць, а через плече у неї висіло кілька сумок Baguette різного забарвлення. В підписі до фото акторка залишила свою знамениту фразу з фільму, а також зазначила, що сумки є лімітованою серією її колаборації Sarah Jessica Parker X Fendi Baguette. Ця модель представлена в бутиках Fendi.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Інстаграм Сари Джесіки Паркер

На акторці були чоботи, світлі штани та светр. Волосся вона розпустила.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Також свої скарби вона показала на окремих фото.

Фото: Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Фото: Інстаграм Сари Джесіки Паркер

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