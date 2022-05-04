Це не те, що ви подумали: чому Сергій Лазарєв не може більше співати

Це не те, що ви подумали: чому Сергій Лазарєв не може більше співати

Російський співак нарікає на те, що до нього більше не приходить натхнення. А ще на те, що працювати в нових російських реаліях неможливо.

1 квітня Сергій Лазарєв відсвяткував 39-річчя. З цього приводу журнал ok-magazine.ru опублікував інтерв'ю зі співаком, в якому він поскаржився на те, що працювати в теперішніх реаліях для нього неможливо.

Журналісти запитали: "Що плануєте встигнути до свого 40-річчя наступного року? Чим потішите своїх шанувальників? Вже є ідея нового альбому?"

На що Лазарєв відповів: "Взагалі, поки що я (і не тільки я) в легкому ступорі, оскільки незрозуміло, як знімати і на яких майданчиках просувати нові кліпи. Багато рекорд-лейблів йдуть з Росії. Багато легальних цифрових майданчиків, на яких можна було монетизувати свою роботу, закриті. Ми так довго прагнули легалізації музичного ринку і щойно прийшли до цивілізованих відносин у сфері музики, а зараз все знову незрозуміло. Поки ми всі намагаємося звикнути до нової даності. Тож я тимчасово припинив роботу над новим альбомом і дивлюся, що буде далі. Те саме з приводу кліпів".

Тобто тривожиться Сергій не тому, що країна-агресорка Росія вбиває українців, а російські воїни повертаються на батьківщину в поліетиленових пакетах. Лазарєва непокоїть відсутність монетизації.

Також артист заявив, що йому зараз дуже складно черпати натхнення для творчості, бо довкола стільки злості та ненависті.

"Дуже складно всьому цьому протистояти. У такі моменти хочеться закритися і нікого не впускати у свій світ. Але є шанувальники, які зі мною багато років, і заради них хочеться продовжувати щось робити. І я радий, що сьогодні даю це інтерв'ю, тому що я закрив багато соцмереж", — каже співак.

Втім, навіщо Сергію соцмережі, якщо вони теж не монетизуються і не приносять прибутку, правда? До речі, у забороненому в РФ Instagram він продовжує іноді публікувати пости.

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