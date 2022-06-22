Це не той рецепт: Дженніфер Еністон зізналася, що ніколи не готувала салат, який усі постять

Це не той рецепт: Дженніфер Еністон зізналася, що ніколи не готувала салат, який усі постять

У Мережі останнім часом став дуже популярним салат кобб, який нібито готувала зірка "Друзів".

У акторки Дженніфер Еністон чудова фігура і не так давно ми писали, що вона ще й досі носить сукню із серіалу "Друзі". Але щоб бути в такій формі знаменитість багато працює над собою: займається спортом і правильно харчується, дотримуючись рекомендацій дієтологів. Проте нещодавно в Інтернеті завірусилося відео з рецептом салату, який нібито протягом багатьох років знімань їла знаменитість.

Насправді вперше про "салат Дженніфер Еністо" стало відомо ще 2010 року, коли подруга та колега акторки Кортні Кокс розповіла газеті The LA Times, що та щодня на знімальному майданчику їла одну й ту саму страву — салат кобб. Мовляв, завдяки цьому рецепту свого дієтолога Еністон і залишалася багато років у такій чудовій формі.

"Дженніфер, Ліза і я обідали разом щодня протягом 10 років. І в нас завжди було одне й те саме — салат кобб. Але насправді це був не салат кобб. Це був салат кобб, який Дженніфер приправила беконом з індички, нутом і ще чим, не знаю. У неї просто є підхід до їжі, який дійсно допомагає. Тому що, якщо ти збираєшся їсти один і той самий салат щодня протягом 10 років, ліпше, щоб це був хороший салат, вірно?", — сказала тоді Кортні.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Мабуть, хтось із шанувальників перечитав це інтерв'ю і вирішив зробити салат, як у Еністон, створивши так новий тренд. "Салат Дженніфер Еністон" був відтворений тисячі разів на TikTok та в Instagram. Але тільки нещодавно сама акторка, відповідаючи на запитання журналіста Shape зізналася, що це зовсім не той салат, який вона їла під час обідньої перерви в "Друзьях".

"Вибачте, я відчуваю, що розчаровую всіх, але це не мій салат", — сказала акторка. "Має смачний вигляд, але це не той салат, який я їла у "Друзьях", — продовжує вона, зізнаючись, що не знає, звідки взявся рецепт на основі булгару.

Салат, який вона насправді з'їла, був "зовсім іншим" і складався з тертого салату, курки, яєчних білків, пари бобів нуту, бекону та простого вінегрету (заправки). Іноді Еністон додавала сир пекорино із сусіднього італійського ресторану.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

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