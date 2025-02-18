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Це не її стиль: 75-річна Вера Вонг з'явилася на публіці у перуці з білим волоссям

Це не її стиль: 75-річна Вера Вонг з'явилася на публіці у перуці з білим волоссям

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Американська модельєрка відвідала вечірку, присвячену номінантам на премію BAFTA Film Awards 2025, яка відбулася в Лондоні.

Організатором цього заходу був знаменитий ювелірний бренд Bvlgari, а відбувся він у Національній портретній галереї.

Коли 75-річна Вера Вонг вийшла на публіку, то привернула багато уваги, оскільки мала вигляд не такий як завжди. Вера Вонг одягла перуку з довгим білим волоссям і здавалась в цьому образі досить дивною. А щодо вбрання, то вона віддала перевагу довгій чорній сукні з дуже глибоким декольте і вирізами з боків.

Вера Вонг / © Getty Images
Вера Вонг / Фото: Getty Images

Її вбрання доповнювала накидка з пишними рукавами, яку вона носила приспустивши з плечей. Так Вонг тільки підкреслювала свою сильну худорлявість.

Вера Вонг / © Getty Images
Вера Вонг / Фото: Getty Images

Пізніше вона знову вийшла на публіку, але вже в кардинально іншому луку. Вонг одягла перуку з коротким волоссям та чорно-білу сукню. У цьому образі модельєрка мала приголомшливий виггляд і значно молодший.

Вера Вонг / © Getty Images
Вера Вонг / Фото: Getty Images

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