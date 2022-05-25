Це нелюдяно: Сергій Лозниця знову став на захист "хороших росіян"

Це нелюдяно: Сергій Лозниця знову став на захист "хороших росіян"

Український режисер, виступив у вівторок на кінофестивалі в Каннах, він заявив, що скасовувати всіх росіян, незважаючи на широкомасштабне вторгнення в його країну, "нелюдяно".

Сергій Лозниця прибув на Каннський кінофестиваль, щоб представити свій новий документальний фільм про бомбування Німеччини під час Другої світової війни «Природна історія руйнування».

Як повідомляє AFP, режисер також висловився щодо санкцій проти російських діячів культури.

Лозниця, якого 18 березня Українська кіноакадемія виключила за протидію бойкоту російських фільмів, продовжив лобіювати лояльне ставлення до російських колег та культури загалом.

У той час, як минулого тижня в Каннах керівник Київського міжнародного кінофестивалю Андрій Халпахчі заявив журі, що нині не існує такого поняття, як «хороші росіяни», Лозниця сказав, що таврувати людей як добрих чи поганих «гротескно».

"Можливо, його (Халпахчі) реакція та думка викликані цим дуже сильним емоційним потрясінням, яке він відчуває, і, можливо, це зрозуміло", — сказав він, — але водночас я не можу цього прийняти. Таке ставлення нелюдське».

Цікаво, що єдиний допущений у Канни російський режисер Серебренников, скористався цією ситуацією, щоб виступити проти бойкоту російської культури, назвавши його "нестерпним", і закликав припинити санкції проти олігарха Романа Абрамовича та допомагати російським сім'ям, які втратили годувальників, тобто чоловіків, які вирушили воювати до України.

Фактично Лозниця, виступаючи проти тотальних санкцій проти росіян, виступає за надання росіянам трибуни для подібних заяв.

"Я твердо вірю, що про людей слід судити за їхніми окремими словами, їхніми індивідуальними діями, а не їхніми паспортами. Кожен окремий випадок має оцінюватися по суті", — заявив Лозниця. Хотілося б розуміти, як він оцінює слова Серебренникова, який закликає допомагати солдатам РФ.

Читайте також: