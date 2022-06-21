Це несправедливо: Кейтлін Дженнер взялася захищати жіночий спорт від трансгендерів

Позиція олімпійського чемпіона з десятиборства, а нині трансгендерної жінки Кейтлін Дженнер розлютила багатьох. Але більшість все ж таки обнадіяла.

Міжнародна спортивна федерація з плавання нещодавно оголосила, що вона змінює свою політику і трансгендерні жінки зможуть брати участь у жіночих змаганнях тільки в тому випадку, якщо вони завершили перехід до 12 років. Думка суспільства з цього приводу розділилася.

Конфлікт зрів уже давно, і рано чи пізно хтось повинен був назвати речі своїми іменами: чоловіки, навіть колишні, не можуть змагатися з жінками на рівних, бо мають безперечні переваги у розвитку. Жіночий спорт із появою у ньому трансгендерних спортсменок приречений, це очевидно.

Особливо приємно, що свій внесок у захист жіночого спорту високих досягнень зробила Кейтлін Дженнер, у минулому олімпійський чемпіон з легкої атлетики Брюс Дженнер, який здійснив трансгендерний перехід. Кейтлін Дженнер відкрито підтримала нову політику, яка забороняє трансгендерним жінкам брати участь у змаганнях з плавання:

"Що чесно, то справедливо! Якщо ви пройдете чоловіче статеве дозрівання, ви не зможете відібрати медалі у жінок".

Відповідь на всіх вас, що стільки зі мною я розмовляв про те, що повинні бути певні (не anti-lgbt but common sense). I am glad the international athletics community is speaking out. I буде продовжувати висловлюватися, act and advocate, for women in sports. https://t.co/ceh6fdwRVu — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) June 19, 2022



Заборона була запроваджена професійною організацією з плавання FINA у відповідь на рекордні перемоги трансгендерної плавчині Лії Томас на змаганнях з плавання. Транс-спортсменка мала величезну перевагу через те, що здійснила трансгендерний перехід після закінчення чоловічого статевого дозрівання.

Лія Томас / Фото: Associated Press

Дженнер ніколи не соромилася публічно говорити про свої почуття до транс-жінок, що конкурують із біологічними жінками на спортивній арені. Неприпустимість участі в одному змагальному процесі жінок і транс-жінок з високим рівнем тестостерону і тих, хто пройшов чоловіче статеве дозрівання, Кейтлін називала очевидною несправедливістю та злочином проти здорового глузду. Вона також вважає, що таким чином за умов нерівної боротьби жіночий спорт буде знищено.

Кейтлін Дженнер / Фото: Associated Press

Також Дженнер, коментуючи успіхи Лії Томас, наполягала на тому, що її змагання з жінками — це жахлива несправедливість до останніх: "Три роки тому вона була в чоловічій команді на 462-му місці; тепер вона номер один у тому ж турнірі серед жінок. Очевидно, це несправедливо».

Проте, щоб надати трансгендерним спортсменам можливість змагатися, FINA створює "відкриту категорію" для трансгендерних спортсменів, щоб вони могли змагатися один з одним на таких заходах, як чемпіонати світу з водних видів спорту, чемпіонати світу з плавання та Кубок світу з плавання.

Як повідомляє Daily Mail, Майкл Дж. Джойнер, лікар клініки Майо, стверджує, що статеве дозрівання в тілі хлопчика дає безперечні переваги:

"Розмір тіла, розмір руки, розмір ноги, щільність кісток, але головне — це взаємодія рухів і м'язів. Я думаю, що наявні на сьогоднішній день дані вказують на те, що період на рік, два, три або навіть чотири роки гормональної терапії недостатній ".

Отже, сподіватимемося, жіночий спорт все ж таки не капітулює перед натиском нової етики, яка в даному випадку становить для нього смертельну небезпеку.

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