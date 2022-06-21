Це несправедливо: Кейтлін Дженнер взялася захищати жіночий спорт від трансгендерів

Позиція олімпійського чемпіона з десятиборства, а нині трансгендерної жінки Кейтлін Дженнер розлютила багатьох. Але більшість все ж таки обнадіяла.
Міжнародна спортивна федерація з плавання нещодавно оголосила, що вона змінює свою політику і трансгендерні жінки зможуть брати участь у жіночих змаганнях тільки в тому випадку, якщо вони завершили перехід до 12 років. Думка суспільства з цього приводу розділилася.
Конфлікт зрів уже давно, і рано чи пізно хтось повинен був назвати речі своїми іменами: чоловіки, навіть колишні, не можуть змагатися з жінками на рівних, бо мають безперечні переваги у розвитку. Жіночий спорт із появою у ньому трансгендерних спортсменок приречений, це очевидно.
Особливо приємно, що свій внесок у захист жіночого спорту високих досягнень зробила Кейтлін Дженнер, у минулому олімпійський чемпіон з легкої атлетики Брюс Дженнер, який здійснив трансгендерний перехід. Кейтлін Дженнер відкрито підтримала нову політику, яка забороняє трансгендерним жінкам брати участь у змаганнях з плавання:
"Що чесно, то справедливо! Якщо ви пройдете чоловіче статеве дозрівання, ви не зможете відібрати медалі у жінок".
Відповідь на всіх вас, що стільки зі мною я розмовляв про те, що повинні бути певні (не anti-lgbt but common sense). I am glad the international athletics community is speaking out. I буде продовжувати висловлюватися, act and advocate, for women in sports. https://t.co/ceh6fdwRVu— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) June 19, 2022
Заборона була запроваджена професійною організацією з плавання FINA у відповідь на рекордні перемоги трансгендерної плавчині Лії Томас на змаганнях з плавання. Транс-спортсменка мала величезну перевагу через те, що здійснила трансгендерний перехід після закінчення чоловічого статевого дозрівання.
Дженнер ніколи не соромилася публічно говорити про свої почуття до транс-жінок, що конкурують із біологічними жінками на спортивній арені. Неприпустимість участі в одному змагальному процесі жінок і транс-жінок з високим рівнем тестостерону і тих, хто пройшов чоловіче статеве дозрівання, Кейтлін називала очевидною несправедливістю та злочином проти здорового глузду. Вона також вважає, що таким чином за умов нерівної боротьби жіночий спорт буде знищено.
Також Дженнер, коментуючи успіхи Лії Томас, наполягала на тому, що її змагання з жінками — це жахлива несправедливість до останніх: "Три роки тому вона була в чоловічій команді на 462-му місці; тепер вона номер один у тому ж турнірі серед жінок. Очевидно, це несправедливо».
Проте, щоб надати трансгендерним спортсменам можливість змагатися, FINA створює "відкриту категорію" для трансгендерних спортсменів, щоб вони могли змагатися один з одним на таких заходах, як чемпіонати світу з водних видів спорту, чемпіонати світу з плавання та Кубок світу з плавання.
Як повідомляє Daily Mail, Майкл Дж. Джойнер, лікар клініки Майо, стверджує, що статеве дозрівання в тілі хлопчика дає безперечні переваги:
"Розмір тіла, розмір руки, розмір ноги, щільність кісток, але головне — це взаємодія рухів і м'язів. Я думаю, що наявні на сьогоднішній день дані вказують на те, що період на рік, два, три або навіть чотири роки гормональної терапії недостатній ".
Отже, сподіватимемося, жіночий спорт все ж таки не капітулює перед натиском нової етики, яка в даному випадку становить для нього смертельну небезпеку.
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