Це неймовірно: Джорджина Родрігес одягла точну копію сукні Джулії Робертс із фільму "Красуня"

Знаменита красуня вирішила віддати шану одному з найвідоміших та культових образів із кіно.
Кохана професійного футболіста Кріштіану Роналду та мати його дітей прибула до Італії, щоб взяти участь у Венеційському кінофестивалі. Розкішна 29-річна Джорджина Родрігес з'явилася на червоній доріжці, щоб подивитися картину "Енеа" італійського режисера П'єтро Кастеллітто.
Образ дівчина обрала для заходу максимально кінематографічний, оскільки одягла приголомшливу червону сукню Vetements з колекції весна-літо 2024 з величезним шлейфом, безліччю оборок та опущеною лінією плеча.
Однак головною особливістю цієї сукні було те, що вона є точною копією вбрання створеного американською художницею по костюмах Мерілін Венс, яке вона створила для фільму "Красуня".
Саме в такій же сукні акторка Джулія Робертс з'явилася в одній із найвідоміших сцен із цієї романтичної картини 1990 року.
Як і героїня Робертс у фільмі — Вівіан Ворд — Джорджина одягла високі білі рукавички та прикраси з рубінами та діамантами від Pasquale Bruni.
Волосся зірка уклала у легкі хвилі і просто розпустила, а на обличчі у неї був макіяж у коричневій гамі.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали історію розкішної червоної сукні з фільму "Красуня" і те, чому спочатку вона могла так і не з'явитися в цій культовій картині.
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