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Це незвичайна сукня: що відомо про золоте вбрання Майлі Сайрус і з чого воно зроблено

Це незвичайна сукня: що відомо про золоте вбрання Майлі Сайрус і з чого воно зроблено

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Сукня стала відсиланням модельєра до колекції, яку він представив у Парижі 27 років тому.

Цього тижня світ шоубізнесу не перестає говорити про співачку Майлі Сайрус, адже вона отримала свою першу "Греммі" за пісню Flowers, яку присвятила колишньому чоловікові Ліаму Гемсворту. На червону доріжку зірка вийшла у золотій "голій" сукні від бренду Maison Margiela. Образ Саурус доповнювали туфлі-човники Tabi із зістареного жовтого велюру з переплетеними ремінцями на щиколотці, створені Крістіаном Лубутеном у межах колекції Maison Margiela Artisanal 2024.

Майлі Сайрус / © Associated Press
Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Це кастомне вбрання — справжній витвір мистецтва, адже повністю зроблене вручну із золотих англійських шпильок, які скріплені між собою у складні візерунки.

Сукня розроблена для Майлі креативним директором бренду Джоном Гальяно, а на її створення пішло 675 годин та 14 000 шпильок.

Майлі Сайрус / © Associated Press
Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

У відео опублікованому на сторінці Модного дому показали складний процес роботи над сукнею.

Однак це вбрання безумовно є відсиланням на інший виріб Гальяно — золоту сукню, теж придуману ним і зроблену зі шпильок, але для зимової колекції 1997 Suzy Sphinx show, яка була натхненна Єгиптом.

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