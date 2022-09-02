Це незвичайно: мексиканська акторка вийшла на доріжку Венеційського кінофестивалю у сукні з петлею

У одязі такого фасону ще не з'являвся ніхто.
Які тільки вбрання зірки не вибирають заради ефектної появи та обговорення їх образів у пресі. Тому іноді вбрання прозоре, іноді в них відверті декольте, оригінальна вишивка або величезні спідниці та шлейфи. Однак одним із найнезвичайніших образів другого дня Венеційського кінофестивалю, який зараз проводиться на острові Лідо в Італії, стала сукня мексиканської акторки Фабіоли Гуагардо.
35-річна знаменитість прилетіла до Венеції, щоб відвідати прем'єрний показ фільму "Бардо" мексиканського режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту.
На червону доріжку Фабіола вийшла у синій шовковій сукні від Tomorrowland Tailors з американською проймою та довгим шлейфом, який був прикріплений до горловини вбрання дівчини довгою стрічкою, що нагадувала петлю. Незвичайна деталь сукні трохи піднімала шлейф.
Доповнили образ золоті прикраси, макіяж та лаконічна зачіска.
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