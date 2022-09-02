Це незвичайно: мексиканська акторка вийшла на доріжку Венеційського кінофестивалю у сукні з петлею

Які тільки вбрання зірки не вибирають заради ефектної появи та обговорення їх образів у пресі. Тому іноді вбрання прозоре, іноді в них відверті декольте, оригінальна вишивка або величезні спідниці та шлейфи. Однак одним із найнезвичайніших образів другого дня Венеційського кінофестивалю, який зараз проводиться на острові Лідо в Італії, стала сукня мексиканської акторки Фабіоли Гуагардо.

35-річна знаменитість прилетіла до Венеції, щоб відвідати прем'єрний показ фільму "Бардо" мексиканського режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту.

На червону доріжку Фабіола вийшла у синій шовковій сукні від Tomorrowland Tailors з американською проймою та довгим шлейфом, який був прикріплений до горловини вбрання дівчини довгою стрічкою, що нагадувала петлю. Незвичайна деталь сукні трохи піднімала шлейф.

Фабіола Гуахардо / Фото: Getty Images

Доповнили образ золоті прикраси, макіяж та лаконічна зачіска.

Фабіола Гуахардо / Фото: Getty Images

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