Це незвичайно: трансгендерна актриса Гантер Шафер з'явилася на червоній доріжці у золотому вбранні-фользі

Її вбрання було з колекції весна-літо 2009 року.

24-річна зірка серіалу "Ейфорія" — трансгендерна акторка та модель Гантер Шафер відвідала прем'єру приквела медіафраншизи науково-фантастичних пригодницьких антиутопій "Голодні ігри". Захід відбувся у Лондоні, а дівчина вийшла на червону доріжку у дуже незвичайному вбранні.

На відміну від своєї колеги Рейчел Зеглер, яка обрала чорну сукню з мереживом від Dior, Гантер одягла химерний золотий комплект від Модного дому Prada, який складався з топу та довгої спідниці. Вбрання нагадувало золоту фольгу.

Топ та спідницю прикрашали чорні банта. Також у вбрання було досить ефектне декольте, що підкреслювало груди, та бретелька-галтер.

Гантер Шафер / Фото: Associated Press

Доповнили лук сережки з перлами, легкий макіяж та висока зачіска.

Гантер Шафер / Фото: Associated Press

В український прокат фільм "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" вийде 16 листопада.

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