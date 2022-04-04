Це особлива дата для королеви Єлизавети II: Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц озвучили день та подробиці свого весілля

Це особлива дата для королеви Єлизавети II: Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц озвучили день та подробиці свого весілля

До довгоочікуваного весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц залишилося лише кілька днів.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц готуються до свого весілля, яке має відбутися наступної суботи, 9 квітня, вибір трохи дивний, адже це річниця від дня смерті чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіпа, герцога Единбурзького. Але, з іншого боку, це особлива дата для королівської сім'ї, а сім'я Бекхем, як відомо, дружна з британською королівською сім'єю.

На вихідних Брукліну довелося підписати грандіозний дошлюбний договір, адже статки сім'ї його нареченої Ніколи Пельтц, що оцінюються в 1,3 мільярда фунтів стерлінгів, у рази перевищує статки сімейства Бекхем у 38 мільйона фунтів стерлінгів.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Associated Press

Передбачається, що пара зв'яже себе узами шлюбу в одному з пляжних будинків сім'ї Пельтц – у маєтку батька нареченої - Нельсона у Палм-Біч у Флориді вартістю 76 мільйонів фунтів стерлінгів. Наречена піде до вівтаря у сукні, створеній для неї П'єрпаоло Піччолі з Valentino. Буде і друга весільна сукня, в яку переодягнеться Нікола, можливо, як і планувалося раніше, її пошила мама нареченого Вікторія Бекхем.

Серед гостей очікується багато зірок, зокрема і колеги мами Брукліна – Вікторії Бекхем за групою Spice Girl, акторка Єва Лонгорія з сім'єю, а також, кажуть, на весілля запрошені герцог та герцогиня Сассекські, модель Джіджі Хадід, акторка Ніколь Річі, кухар Гордон Рамзі. Співак і хрещений батько Брукліна — Елтон Джон — свято пропустить через гастролі. У ролі церемоніймейстера виступить батько Брукліна, Девід. Двоє братів нареченого, Ромео і Круз, виступатимуть у ролі шаферів, а сестра Харпер, ймовірно, виконуватиме роль дівчинки-квіткарки, пише The Sun.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Instagram Ніколи Пельтц

За висвітлення події відповідатиме журнал Vogue, а як фотографиня запрошена Енні Лейбовіц. Робити фото та відео на весіллі пари гостям буде заборонено, це робиться за для того, щоб не було витоку знімків до соцмереж.

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