Це пікантно: Блейк Лайвлі прийшла на вечірку у сукні з відвертим вирізом

Після народження трьох дітей 34-річна акторка Блейк Лайвлі досі може похизуватися розкішною фігурою.
Акторське подружжя Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс разом відвідали вечірку SNL Afterparty на L'Avenue у Нью-Йорку. На паті зірка приїхала в чорній сукні з дуже відвертим вирізом на декольте. Чорна трикотажна сукня чудово підкреслювала форми зірки. До неї Блейк підібрала замшеві туфлі-лубутени з синіми носами та на високих підборах, а також маленьку сумку з ремінцем-ланцюжком.
Лайвлі розпустила довге світле волосся, зробила насичений макіяж очей, а на шиї у неї сяяло намисто. Незважаючи на те, що і Блейк, і її чоловік Раян Рейнольдс щеплені від коронавірусу, вони продовжують носити маски. Раян був у пальті, білій сорочці та з темною краваткою.
На захід також приїздила співачка Тейлор Свіфт, її сфотографували поруч із Лайвлі, дівчина була в пальті в принт "собачий зуб" та із замшевою сумкою через плече.
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