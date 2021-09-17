Це пікантно: оголена Алессандра Амбросіо позувала на пляжі

Бразильська модель анонсувала випуск книжки з її найпікантнішими фотографіями.

Алессандра Амбросіо опублікувала кілька кадрів в блогу, на обох вона позує в абсолютно голому вигляді лежачи на піску. Груди модель прикриває рукою, а на другому знімку добре видно її сідниці.

"Просто погляньте на книжку Alessandra by Stweart Shining, яка вийде цієї осені. 200 сторінок фотографій, які ми зняли разом за останні 20 років!", — написала 40-річна Амбросіо.

(гортайте фото праворуч)

Судячи з перших знімків, можна припустити, що фотографії будуть різного характеру. У тому, що Алессандра вміє позувати перед камерою, немає жодних сумнівів. Адже навіть на її аматорських знімках вона має вигляд, як богиня. З цікавістю чекаємо на книжку, щоб швидше побачити ці кадри своїми очима.

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